Kızılcahamam'da öğrenciler 'sosyal meydan'da buluştu

Kızılcahamam Kaymakamlığı ile Kızılcahamam Belediyesinin ortak olarak projelendirdikleri “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılcahamam 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliğinde Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Biriminin maskot gösterisi ve tiyatro ekibinin farkındalık oluşturan oyunları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli stantlar açılarak öğrencilere sosyal medyanın yanlış kullanılmasının sakıncalı olabileceğinden dolayı kendilerini sosyal meydanlara inmeleri ve buralarda oyunlar oynayarak vakit geçirmeleri yönünde bilgilendirmeler yapıldı.

Konuyla ilgili Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Çocuklarımızın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamaları için sosyal medyayı doğru yönde kullan sakta yanlış yönlerini örnek almamak için çocuklarımızı uzaklaştırmak ve onlara daha değişik vakit geçirmeleri için ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinliği’ düzenledik Belediyemizin çocuklara ve gençlere yönelik birçok faaliyetleri var tiyatro kursundan tutunda sportif faaliyetlere kadar bulunmakta ” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan açıklama yapan İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bugün burada tüm kurumlarımız ile bir araya gelerek Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Evlatlarımızın daha iyi kaynaşabileceği kendini daha iyi ifade edebileceği ortamlar oluşturabilmek için bu etkinliği düzenledik” dedi.