Kızılcahamam'da renk cümbüşü yaşanıyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde doğanın tüm renkleri sonbaharla kendini gösteriyor. Yeşilden sarıya, turuncudan kızıla her yerde renk cümbüşü yaşanıyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü. Işıkdağı, Hıdırlar, Beşkonak, Kasım yaylalarında sonbaharın gelişiyle oluşan renklerin harmonisi hayranlık uyandırıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Kızılcahamam’da sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve çevresindeki ağaçların yapraklarının sararması ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran ağaçlar ile yola dökülen yapraklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Yaylalarda tavşan, yaban domuzu, kara akbaba, sincap, kızıl geyik gibi hayvanlar yer alıyor.