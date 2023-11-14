Kızılcahamam'da yabani hayvanlar yollara indi

Ankara’nın ormanları ve yeşilliğiyle ünlü ilçesi Kızılcahamam’da yaban hayvanları yollara inerek araçların kaza yapmalarına sebep oldu.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde karayolları güzergâhlarına inen ve karşıdan karşıya geçen yabani hayvanlar trafikteki araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Kalabalık sürüler halinde gezen yaban domuzları ve yemek bulmak için ilçe merkezlerine kadar inen ve karanlıktan dolayı araçların kaza yapmalarına sebep olan ayılar kahverengi ve siyah tonlarındaki kürklerinden dolayı şoförler yabani domuzları ve ayıları fark etmekte zorlanıyor. Aniden yola atlayan domuz sürüsüne çarpma anına ait görüntüler diğer bir araç şoförü tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şehir merkezlerine ve işlek yollara kadar inen yaban domuzları ani bir şekilde yola atlamaları şoförlere büyük zorluklar yaşatıyor. Yaban domuzlarının aniden yola atlamaları sonucunda işlek olarak akan Kızılcahamam şehir merkezi yolunda ani bir şekilde yola atlayan domuz sürüsüne çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Aniden yola atlayan yaban domuzu sürüne aracın çarpması sonucu birkaç yaban domuzu telef oldu.

Yola atlayan ayıya araba çaptı

Yine Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Akdoğan köyü mevkiinde yolda seyir halinde giden araç ayıya çarptı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aniden yola çıkan ayıya otomobil çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken ayı telef oldu.