Kızılcahamam'dan Gazze'ye Kardeşlik Köprüsü yardım sergisi açıldı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde "Kızılcahamam’dan Gazze’ye Kardeşlik Köprüsü" adı altında hayır çarşısı ve yardım sergisi düzenlendi.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kurmuş oldukları "Kızılcahamam’dan Gazze’ye Kardeşlik Köprüsü" adı altında hayır çarşısı ve yardım sergisi açılışı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen yardım etkinliğine Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Siyasi Partileri İlçe Başkanları, STK Başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

22-23-24 Ekim 2025 tarihleri boyunca açık kalacak olan hayır çarşısının açılışında İlçe Müftüsü Adem Şen tarafından Dua edilerek protokol üyelerinin ilk alış verişleri ile Kızılcahamam dan Gazze’ye kardeşlik köprüsünün ilk hayırları yapılmış oldu.