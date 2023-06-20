Kızılcahamam'ın leylekleri esnafla beraber yaşıyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’ni mesken edinen leylekler, bölge esnafı ile birlikte yaşıyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi’ni mesken edinen leylekler, bölge esnafı ile birlikte yaşıyor. Küçük Sanayi Sitesi esnafı site içerisinde yalnızca leylekler değil; kedi, köpek gibi hayvanlar da bulunuyor. Günlük hayatlarının bir parçası olan hayvanlara özel ilgi gösteren esnaf, hayvanları beslemeyi de ihmal etmiyor.

Sanayi Sitesi içerisinde çeşitli hayvanların olduğuna dikkati çeken Salih Ünlü, “Kedilerimiz var, kedilerimiz gelir 5-10 tane. Leyleğimiz gelir; leylek, kediler ve köpek hepsi bir arada burada yemlenir. Üçü de bir arada yani. Leylek arkadaşımızın tam dükkanının içine girer. Etini yer ve yavrularına da götürür. Her sene gelir bizim bu ziyaretçilerimiz. Sanayimizin bereketi bu” diye konuştu.