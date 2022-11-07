Kızılcahamam Kızılay gönüllülerine ödül

Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilciliği ödüllendirildi.

Genç Kızılay Ankara Gönüllü Buluşması, Melike Hatun Camii Konferans Salonu’nda yapıldı.

Programa; Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Talha Özer, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Can, Türk Kızılay Gönüllü Direktörü Nurdal Durmuş ve Kızılay’a gönül vermiş, iyiliğe gönül vermiş yüzlerce gencin katılımı ile 2022 yılı Büyük Ankara Buluşması yapılan etkinliklerle gerçekleştirildi.

Programda Kızılcahamam Genç Kızılay 2022 yılında çalışmalarından ötürü plaket ve ödüle layık görüldü, ödül Genç Kızılay Genel Başkan Ömer Faruk Çalışkan tarafından Genç Kızılay Kızılcahamam Temsilcisi Yaşar Yılmaz ve ekibine takdim edildi.