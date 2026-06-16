Kızılkaya'dan Altyapıya Övgü: 'Geleceğimizin Teminatı'

Silivrispor Kulüp Başkanı Cemil Kızılkaya, hafta sonunda elde ettikleri başarılı sonuçlarla camiaya gurur yaşatan U-13 ve U-15 takımlarını yayımladığı mesajla kutladı. İstanbul U-13 Şampiyonası’nda Mahmut Şevketpaşa karşısında penaltılarla tur atlayan U-13 Takımı ile özel turnuvada şampiyon olan U-15 Takımı, kulüpte sevinç yarattı.

Altyapının kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kızılkaya, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve başarıların umut verici olduğunu ifade etti.

“Geleceğimizin teminatı altyapımızdır” diyen Kızılkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Şampiyonası’nda gösterdiği mücadeleyle bir üst tura yükselen U-13 takımımızı ve özel turnuvada şampiyon olarak bizlere büyük gurur yaşatan U-15 takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada ter döken tüm sporcu kardeşlerimizi, antrenörlerimizi ve emek veren herkesi tebrik ediyorum.”

Başarıların tesadüf olmadığını belirten Kızılkaya, elde edilen sonuçların disiplinli çalışma ve özverinin ürünü olduğunu ifade ederek, teknik ekiplerin yanı sıra ailelere ve altyapı organizasyonunda görev alan herkese teşekkür etti.

Silivrispor’un altyapıya verdiği önemin her geçen gün arttığını kaydeden Kızılkaya, U-13 Takımı’na İstanbul Şampiyonası’nın sonraki turunda başarılar dilerken, U-15 Takımı’nı da elde ettiği şampiyonluk nedeniyle bir kez daha kutladı.