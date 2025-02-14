Kızılkaya'dan Silivrispor'a Moral Ziyareti

Ziyaret sırasında Kızılkaya, Silivrispor’un ilçe için önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, “Yöneticisinden futbolcusuna, taraftarına kadar herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Her zaman kulübümüzün yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğim,” dedi.

Takıma başarı dileklerinde bulunan Kızılkaya, futbolcular ve teknik heyete tatlı ikramında bulunarak antrenmana keyifli bir atmosfer kattı.

