Kızılkaya: 'Silivrispor'u Borçla Değil Başarıyla Anacağız'

Silivrispor Kulüp Başkanı Cemil Kızılkaya, yaptığı canlı yayında kulübün mevcut durumu, yönetim süreci, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedeflerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kızılkaya, Silivrispor’un güçlü bir camia olduğunu belirterek, kulübü borçlandırmadan yönetme kararlılığında olduklarını vurguladı.

“Yönetim Dimdik Ayakta”

Kongre sonrası yaşanan süreçlere değinen Kızılkaya, yönetimsel anlamda herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti. Bazı isimlerle ilgili TFF’den gelen uygun görülmeme yazısının ardından gerekli görevlendirmelerin yapıldığını belirten Kızılkaya, “Yönetimimiz dimdik ayaktadır. Hiçbir şekilde yönetimsel bir sıkıntımız yoktur” dedi.

Transfer Tahtası Açıklaması

Silivrispor’un transfer tahtasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Kızılkaya, tahtanın kendi dönemlerinde kapanmadığını söyledi. Kızılkaya, “Transfer tahtasını ben kapatmadım. Bizim dönemimizde kapanmadı. Ancak bu tahtayı açmak da bize nasip olacak. 10-13 gün içinde açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Borçsuz Bir Yönetim Anlayışıyla İlerliyoruz”

Kulübün mali yapısına ilişkin konuşan Kızılkaya, göreve geldiklerinde geçmiş dönemlerden kalan borçlarla karşılaştıklarını belirtti. Futbolcularla mahsuplaşma sürecinin sürdüğünü aktaran Kızılkaya, bazı ödemelerin yapıldığını, kalan alacakların da planlı şekilde kapatılacağını söyledi.

Kızılkaya, “Bizim dönemimizde borç yok, olmayacak. Kulübü borçlandırmadan, verdiğimizi geri istemeden yöneteceğiz. Silivrispor kimsenin alacağının kalacağı bir kulüp değildir” dedi.

Yeni Sezon İçin İddialı Mesaj

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kızılkaya, birçok futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü ve prensip anlaşmasına varılan oyuncular bulunduğunu açıkladı. Takımın güçlü bir kadroyla lige başlayacağını ifade eden Kızılkaya, “Çok güzel transferlerimiz var. Çok güçlü bir Silivrispor olacak. Hedefimiz play-off potasından çıkmayan, mücadele eden bir takım oluşturmak” diye konuştu.

Altyapı ve Branşlara Destek

Silivrispor altyapısının başarılarına da dikkat çeken Kızılkaya, U13 takımını tebrik ederek altyapıya verilen desteğin süreceğini söyledi. Voleybol ve basketbol branşlarında da başarı hedeflediklerini belirten Kızılkaya, kulübün sadece futbolda değil farklı branşlarda da güçleneceğini dile getirdi.

“Silivrispor Hepimizin”

Camianın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kızılkaya, polemiklerden uzak, başarı odaklı bir dönem hedeflediklerini belirtti. Kızılkaya, “Silivrispor sadece Cemil Kızılkaya’nın değil, herkesindir. 1950’den bu yana bu kulübe emek veren herkesindir. Bizim tek isteğimiz, Silivrispor sevdalılarının kulübün yanında olmasıdır” dedi.

