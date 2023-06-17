Kızını sınava bırakan anne stresini okul önünde örgü örerek attı

Bursa’da üniversite sınavının ilk oturumuna binlerce öğrenci katılırken, velilerde okul kapılarında heyecanla bekledi. Kızı kadar kendisi de heyecanlanan bir anne ise kapıda örgü örerek stres attı. O anlar kameraya yansıdı.

Tüm Türkiye’de milyonlarca öğrencinin hazırlandığı üniversite sınavının ilk oturumu gerçekleştirildi. Bursa’da da binlerce öğrencinin girdiği sınavda heyecanlı süreç başlarken, velilerde öğrenciler kadar heyecanlı anlar yaşadı. Çocuklarını sınava gireceği okullara getiren veliler ise okul önlerinde stresli anlar yaşadı. O velilerden Ayda Şimşek ise kızını sınava getirdiği Çınar Anadolu Lisesi önünde stresini örgü örerek attı. Kızı kadar kendi de heyecanlanan anne, “Ben ondan daha stresliyim. Tüm öğrenciler için hayırlısı olsun” dedi.

Anne Ayda Şimşek, “Kızımı sınava getirdim. Şimdi içeri girdiler. Bende onun kadar heyecanlıyım. Heyecanımı atmak için örgü örüyorum. Kendisi tıp okumak istiyor. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı