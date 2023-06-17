Kızını tehdit ettiği için damadını öldürmüş

Bursa’da kızıyla boşanmak isteyen damadını sokak ortasında boğazını keserek ölümüne sebep olduğu iddia edilen kayınpederin ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde, “Damadım, evli olmasına rağmen başka kadınla dini nikah yaparak birlikte yaşıyordu. Kızımı ölümle tehdit ederek boşanmaya zorluyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpederi İ.H.Ö. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder İ.H.Ö. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz’ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kendini ihbar katil zanlısı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı İ.H.Ö.’nün ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. ’Neden böyle yapıyorsun?’ diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.