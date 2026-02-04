Kızının karaciğeri ile hayata tutundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde uzun süredir karaciğer yetmezliği yaşayan 55 yaşındaki Recep Özcan, 31 yaşındaki sağlık görevlisi kızı Ayşenur Gürleyen’den alınan karaciğer ile hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’daki Özel Acıbadem Hastanesi’nde, yapılan 10 saatlik operasyon sonrası genç kadından alınan karaciğer babasına nakledildi.

Gerekli tüm kontrolleri ve tedavileri tamamlanan Ayşenur Gürleyen sağlıklı bir şekilde taburcu edilirken, Orhangazi’de ikamet ettiği öğrenilen Recep Özcan ise doktorlarının yakın gözetiminde hastanedeki tedavisine devam ediyor.

"Kızım bana canından can verdi"

Duygularını paylaşan Recep Özcan, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Evladım bana canından can verdi. Onun sayesinde bugün yeniden nefes alıyorum. Başta Doç. Dr. Hikmet Aktaş ve Dr. İmam Bakır Batı olmak üzere, bu operasyonu gerçekleştiren tüm sağlık ekibine ve Özel Acıbadem Hastanesi’ne sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi bizim için birer kahraman."