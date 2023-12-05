Kızlardan büyük başarı

Genç yeteneklerin azmi ve teknik ekibin özverili çalışmalarıyla dolu bir sezonu geride bırakan Esan Akü Hentbol Kız Takımı, Türkiye’nin dört bir yanında önemli dereceler elde etti.

Esan Akü Hentbol Kız Takımı, 2022-2023 sezonunda elde ettiği büyük başarılarla adından söz ettiriyor. Antrenör Cengiz Kesici, yardımcı antrenör Kadir Özdemir ve beden eğitimi öğretmeni Yeşim Balcı ile birlikte çalışan takım, güzel başarılara imza attı. Esan Akü ve Kastamonu’yu hentbol ulusal 2. Lig’de temsil eden ekip, hedeflerini 1. Lig’e çıkmak olarak belirledi.

Başarılarla dolu sezonu geride bırakan takım, Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu. Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakalarında da boy gösteren başarılı sporcular, sahadan yine Türkiye şampiyonu olarak ayrıldı. Esan Akü Hentbol Kız Takımı, farklı tarihlerde düzenlenen Okullu Yıldızlar Müsabakasında ve Ramazan Demirci Açık Alan Turnuvası’nda da Türkiye ikincisi oldu. Minikler Hentbol Turnuvasında Türkiye dördüncüsü olan başarılı sporcular, Yerel Lig Yıldızlar Turnuvasında ise şampiyonluğu göğüsledi. Çeşitli zamanlarda düzenlenen turnuvalarda yine birincilik ve ikincilik dereceleri elde eden takım, Tuana Yiğit adına düzenlenen Tuana Yiğit’i Anma Hentbol Turnuvasında da birinci oldu.

Yıldızlar ve küçükler kategorilerinde de önemli dereceler elde etmeyi hedefleyen takım, azimle ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.