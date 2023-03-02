KKTC Afet Yardım Görev Birliği Hatay'da yardıma devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Afet Yardım Görev Birliği Hatay'da erzak yardımına devam ediyor.

KKTC Afet Yardım Görev Birliği Hatay'da yardıma devam ediyor
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Afet Yardım Görev Birliği Hatay’da erzak yardımına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının Afet Yardım Görev Birliği de Hatay’da vatandaşlarımız için erzak yardımına ve gıda dağıtımına devam ediyor. Asrın Dayanışması” ifadelerini kullandı.