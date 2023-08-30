KKTC Başbakanı Üstel'den İHA'ya özel açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Pile-Yiğitler yolu hakkında, “Niyetleri ne olursa olsun biz bu yolu bitirmekte kararlıyız” dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bir dizi ziyaret için geldiği başkent Ankara’da İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Başbakan Ünal, Pile-Yiğitler yolunu iyileştirme projesi çalışmalarına Birleşmiş Milletler tarafından engel olunmasına ilişkin, “Pile kasabası 1974 Barış Harekatı’ndan sonra bir kısmı Güney Kıbrıs’a dayanan, bir kısmı İngiliz üslerine dayanan bir bölgemiz. Ve orada bizim yaşayan 600 civarında bir insanımız var. 1974’ten belli bir müddet sonra insanlarımız Kuzey Kıbrıs’a gelmek için ısrarla İngiliz bölgesinin egemen olduğu topraklardan geçmek mecburiyetindedir. Oralardan geçerken de İngilizler bizim o Pile’de yaşayan insanlarımıza bugüne kadar hiçbir kolaylık yapmadılar. Hükümet olarak bizden önceki hükümetler de, biz de çok girişim yaptık ki bu insanlarımız buralardan geçerken rahat geçsinler. Orada evine iki torba çimento geçirmek için İngiliz’den izin almak mecburiyetinde veya bir ev yapması için ve ona ev için gerekli ihtiyaç malzemelerini geçirmek için İngilizlerden zorla izin alıyorlar. Dolayısıyla insanımız büyük sıkıntı çekiyor. Uzun zamandır Birleşmiş Milletler ile Dışişleri Bakanlığımız, biz Başbakanlık olarak, gerekse cumhurbaşkanı olarak görüşmeler yapılıyor. Uzun müddetten beri bugün yarın, bugün yarın bugünlere kadar geldik. Aynı şekilde Rumların da ihtiyacı olan ve bizim ortak bölgede olan bir yola Birleşmiş Milletler’in girişimiyle biz izin verdik. Biz bekledik ki Birleşmiş Milletler aynı iyi niyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de göstersin. Yolun büyük bir kısmı bizim topraklarımızda, bir kısmı ortak bölgede. Ama maalesef Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi Rum yanlısı bir tutum sergileyerek bize engel çıkartmaya kalktı. Biz tabii insanımızın Pile’den, Yiğitler üzerinden Kuzey Kıbrıs’a ulaşımı daha rahat sağlaması açısından hem yol olarak hem de illa da İngilizlerin egemen olduğu topraklardan geçmesin ve daha kısa yoldan ailesine, gideceği işe kavuşması için bu yolu yapmakta kararlıyız” diye konuştu.

Birleşmişler Milletler ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Ünal, “Birleşmiş Milletler ile şu anda görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler sonunda cevapları ne olursa olsun biz bu yolu yapacağız. İnsanımızın bu mağduriyetini gidereceğiz. Biz Birleşmiş Milletler’in bu tutumunu kınadık. Kınamaya da devam ediyoruz. Ama baktığımız zaman her zamanki gibi Rum yanlısı tutumları devam ediyor. Zaten baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargolarda Birleşmiş Milletler bunu görse bir kere gençlerimiz ambargo altında. Ulaşımda ambargo altında ve hiç sesleri çıkmıyor. Dolayısıyla her zaman Rumların yanında olan Birleşmiş Milletler’in bizim nazarımızda büyük bir itibarı yoktur ve burada gördüğümüz gibi de bu yolu yaparken insanlarımızın daha rahat kendi aileleri veya çalışma hayatına katılmak için koydukları engeller ortadadır. Ama biz hükümet olarak kararlıyız. Bu yolu bugün değilse yarın bitireceğiz” şeklinde konuştu.

“Birleşmiş Milletler uygulamalarında bugüne kadar hiçbir zaman Türk yanlısı bir tutum sergilemedi”

Birleşmiş Milletler tarafından çifte standart uygulandığını ve Rum yanlısı bir uygulama olduğunu belirten Ünal, “Hep baktığımızda Birleşmiş Milletler’in uygulamalarına, bugüne kadar hiçbir zaman Türk yanlısı bir tutum sergilemediler. Hep çifte standart uyguladılar ve hep Rum yanlısı bir uygulama yaptılar. Bugün de aynısını yaptılar. Dün neyse uygulamaları bugün de aynı çifte standardı, Rum’dan yana tavır koyup uyguluyorlar. Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki varlığını sorguluyoruz ve gerekli yerlere gerekli şikayetlerimizi de hükümet olarak yaptık. Çünkü tutumları tamamen yanlı ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanı tarafında olaraktan bugüne kadar tutumlarını sergilediler. Bundan sonra da değişmeyecekleri inancını taşıyoruz” dedi.

"Pile için Birleşmiş Milletler’in genel koordinatörü, genel sekreteri ile uzun zamandır bu görüşmeler oluyor" diyen Ünal, “Ama maalesef bütün yaptığımız girişimler, ki bu bir insanlık ayıbıdır, burada insanlarımız Pile’deki yaşadıkları Rumlarla ortak bir kasabadan çıkıp kendi bölgesine gelecek. Rumlar hiçbir sorgu sual olmadan kendi bölgelerine gidip gelirler. Peki bizim orada yaşayan insanımız niye gelmesin? O yüzden Birleşmiş Milletler’le gerek Cumhurbaşkanımız konuşuyor, Dışişleri Bakanımız konuşuyoruz, biz konuşuyoruz. Niyetleri ne olursa olsun biz bu yolu bitirmekte kararlıyız“ ifadelerini kullandı.

Pile-Yiğitler yolu projesinde yaşananlarda Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Ünal, “Türkiye Cumhuriyeti zaten bizim ana vatanımız. Her zaman bizim yanımızdadır. Nasıl ki 1974 Barış Harekatı’nı yaparak ülkeye huzur getirdi, ülkeye barış getirdi, aynı zamanda Rum’a da barış getirdi. Bunda da tabii bize uygulanan haksız yere Birleşmiş Milletler’in tutumunu haklı olarak protesto ediyorlar. Çünkü bizim ana vatanımız ve ondan başka vatanımız da yoktur” şeklinde konuştu.