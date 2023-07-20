KKTC Büyükelçiliği, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49'uncu yılında Anıtkabir'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Kıbrıs gazileri ile büyükelçilik çalışanlarından oluşan heyet, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Korukoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Büyükelçi Korukoğlu Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün hürriyeti ile varlığına kasteden Rum-Yunan saldırılarını nihai olarak sonlandıran ve Türk varlığının Ada’da yok olmasını önleyen Mutlu Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türk’ü, tüm dünyanın gözü önünde 1963-1974 yılları arasında maruz kaldığı tüm zorluklar karşısında Ana Vatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı cesaret ve destekle varoluş mücadelesi sürdürmüştür. Mutlu Barış Harekatı sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştur. Kıbrıs Türk Halkı şanlı mücadelesini ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu devletiyle taçlandırmıştır. Azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, özgürlüğünden, bağımsızlığından ve özden gelen haklarından vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermektedir. Ana Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi desteğiyle, Kıbrıs Türk halkı, devletine, bağımsızlığına, egemenliğine, özgürlüğüne ve vatanına sahip çıkmaya devam edecektir. 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncülerle şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına en derin saygılarımı sunar, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi minnetle anar, hatıranız önünde saygıyla eğirilirim.”