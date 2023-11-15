KKTC Büyükelçisi Korukoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Büyükelçi Korukoğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında güven ve huzur içerisinde yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne maruz kaldığı insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı uzun yıllar boyunca verdiği destansı varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, eşsiz önderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkının büyük mücadelesinden ilham alarak, ilke ve inkılaplarınız ışığında 15 Kasım 1983’te kurduğu devletiyle azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Türk halkının güvencesi olan cumhuriyetimiz, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza dek yaşayacak ve tam bir asır önce kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki koşulsuz desteğiyle kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türkü’nün onurlu varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi saygıyla anarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletine şükranlarımı sunar, manevi huzurunuzda saygıyla eğilirim."