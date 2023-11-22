KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '60 yıl önce yaşanan vahşete de seyirci kalmışlardı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’de olanları büyük bir üzüntüyle izlediklerini söyleyerek, "60 yıl önce yaşanan vahşete büyük dünya devlerinin, Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Birliği’nin seyirci kalmasını şimdi de görüyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretler için geldiği Bilecik’te ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı burada Kıbrıs gazileri çiçeklerle karşıladı. Ardından karşılama mangasını selamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, valilik bahçesine adına hazırlanmış fidanı dikerek can suyunu verdi. Burada valilik şeref defterini imzalayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze’de olanları büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Kıbrıs’ta maalesef bundan 60 yıl önce buna benzer şiddeti, vahşeti biz de yaşamış bir halk olarak ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Büyük dünya devlerinin, Birleşmiş Milletler’in ve Avrupa Birliği’nin seyirci kalmaları, seslerini bile çıkarmamalarını görüyoruz. O zamanlar Kıbrıs’ta vahşice Kıbrıs Türk halkına saldırılar sürerken, Kıbrıs Türk halkı katledilirken ve canlı canlı mezarlara gömülürken yine aynı şekilde bu çevreler seyirci kalmıştı. En sonunda bizim imdadımıza bizim anavatanımız Türkiye yetişti. Şimdi de anavatanımız Türkiye Kıbrıs’ın garantörlüğü, Türk askerin Türk ordusunun oradaki varlığı bizlerin emniyeti ve huzurunu için önemli. Aynı zamanda Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgede barışın, huzurun ve güvenliği için elbette bunun devamı için Türk askerin oradaki varlığının ehemmiyeti ve önemi büyüktür. Buradan Filistin’de hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelere sabırlar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış bir gazi ile vefat eden 2 gazinin eşine Milli Mücadele Madalyası’nı takdim etti.