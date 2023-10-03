KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Silivri Belediyesine Tam Not

İskele Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, birçok farklı ülkeden temsilcilerin katılımcıyla gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi, kardeş şehri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele Belediyesinin davetlisi olarak etkinlikte yer aldı. Etkinlikte bir stant açan Silivri Belediyesi; kendi arazilerinde yetiştirdiği doğal tarım ürünlerini, Silivri Belediyesinin kültürel faaliyetlerini ve Silivrili kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Silivri Belediyesi standı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve KKTC İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başta olmak üzere birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Silivri Belediyesi Basın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan ve Silivrili gaziler, Silivri’nin kardeş şehri KKTC İskele Belediyesi tarafından düzenlenen Kültürlerin Dayanışması etkinliği öncesinde Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın sevgi ve selamlarını iletti. Kahraman Gaziler, Silivri Belediyesi heyeti ile birlikte KKTC’de 49 yıl öne görev yaptıkları 28. Mekanize Tümen Komutanlığını, Boğaz Şehitliğini, Karaoğlanoğlu Şehitliğini ve Kapalı Maraş Bölgesini ziyaret etti.

TATAR: “DEĞERLİ GAZİLER SİZLERİ BURADA SELAMLIYORUM”

Kültürlerin Dayanışması Etkinliğinde konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu güzel günde Silivri’den gazilerimiz de bizimle birlikte. Kendilerini buradan selamlıyorum. KKTC’ye hoş geldiniz. Sizleri unutmadığımızı ve sizlerin buradaki varlığımızın teminatı olduğunuzu bilmenizi istiyorum.” dedi.

ERMİŞ: “BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR GÜN”

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Silivri Belediyesi Basın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, “Saygıdeğer Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın uygun görmeleri ile Silivri’de yetiştirmiş olduğumuz ürünleri, kültürel anlamda yapmış olduğumuz faaliyetleri, el emeği ürünleri burada sergiledik. Bugün bizim için anlamlı bir gündü. Çünkü KKTC’nin çok kıymetli Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da standımızda ağırlama fırsatı bulduk. Birçok il ve ilçeden misafir var. KKTC'de yaşayan çeşitli ülke vatandaşları var. Silivri'mize davet ettik, tarihiyle doğasıyla kültürüyle hayat var dedik. Yöresel kıyafetlerimiz, ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Burası gerçekten kültürlerin kaynaşması temasına uygun bir şekilde gerçekleşiyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sandıkoğlu'na, Kültür ve Dış İlişkiler Müdürü Özlem Kadirağa'ya teşekkür ederiz.” diye konuştu.

GÜRCAN: “BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, “Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a bir kez daha bizlere bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederim. Savaştığımız toprakları gördük. Askerlik yaptığımız birliğe gittik, şehitliklere gittik. Tüm şehitlerimizin mekânları cennet olsun. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.