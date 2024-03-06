KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Berlin'de ATO'nun standına ziyaret

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ITB Berlin Fuarı’nda açtığı standı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti.

ATO, dünyanın farklı ülkelerinin seyahat, turizm ve konaklama sektörlerini bir araya getiren, turizm profesyonelleri, firmalar, bürokratlar ve seyahat meraklısı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’nda (ITB Berlin) stant açtı. Fuarda büyük ilgi gören ATO’nun standını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti.

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Ticaret Odası’nın Almanya’nın başkenti Berlin’de 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB Berlin Fuarı’nda kurduğu yaklaşık 30 metrekarelik stantla “Kongre ve Ziyaretçi Bürosu” markası altında Ankara’nın turizm potansiyelini, “Health Ankara” markası altında da sağlık turizmi potansiyelini tanıttığı belirtildi.

ATO’nun açtığı stantta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ile birlikte ziyaretçileri ağırlayan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyanın en büyük turizm ticaret fuarında Ankara’nın tanıtımı konusunda görev üstlenmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Barana, “Yaklaşık 168 bin üyemizin tamamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen turizm sektörünün canlanması amacıyla şehrimizin tanıtımını üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki bir ülkenin başkenti ne kadar çok turist alırsa, ülkenin diğer illerinin turizm gelirleri de katlanarak artar. Bu hedefle Ankara’nın sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında bir dünya markası olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.