KKTC'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23' devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23ün görüntülerini paylaştı.

KKTC'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23' devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) icra edilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23"ün görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla 11-15 Eylül tarihleri arasında KKTC’de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23’e ait anlar yer aldı. Paylaşımda, tatbikatın tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

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