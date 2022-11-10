KKTC'de ilk kez kök hücre tedavisine başlandı

Birçok hastalığa umut olan kök hücre tedavisi “Hücre Doku ve Rejeneratif Uygulamalar ve Araştırma Merkezi” ile KKTC’de ilk kez uygulanmaya başlandı. Merkezde ilk etapta 6 hastaya kök hücre tedavisi yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Türkiye’de kordon kanı, hücre ve doku teknolojileri alanında faaliyet gösteren yeni nesil biyoteknoloji şirketi Stembio iş birliğinde “Hücre Doku ve Rejeneratif Uygulamalar ve Araştırma Merkezi” kuruldu. KKTC’de bu alanda ilk ve tek olan merkezde, doku ve hücresel tedaviler gerçekleştirilmeye başlandı. Merkezde ilk etapta ortopedi, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında 6 hastaya kök hücre tedavisi uygulandı.

Günümüzde literatüre “Rejeneratif” ya da “Yenileyici” tıp adıyla girmiş olan tedavi uygulamaları, yaralanma ve kronik hastalıkların doku ve organlarda neden olduğu hasarları iyileştirerek hastalara umut oluyor. Rejeneratif tıptaki ilerlemeler, yaralanma ve hastalıklara bağlı sonradan gelişen hasarların tedavisi yanı sıra koruyucu tıp alanında da hasar oluşumunu önlemede büyük rol oynuyor. Tedavi uygulamalarında kişinin kendi vücudundaki kan, kemik iliği ya da yağ dokusu gibi kaynaklardan elde edilen hücreler, hasarlı doku ve organlara enjekte edilebildiği gibi, yeni doğmuş bebeklerin kordon dokusundan alınan kök hücreler de uygun hastalarda hücresel tedavi için kullanılabiliyor. Böylece vücuttaki hasarlı doku ve organ fonksiyonlarının yenilenmesi sağlanıyor.

İlk etapta 6 hastaya uygulandı

Hücresel ve moleküler düzeyde gelişen sağlık teknolojileri tıbbın geleceğini şekillendiriyor. Kök hücre tedavileri uygulamak ve bu alanda yeni teknolojiler geliştirmek için kurulan “Hücre Doku ve Rejeneratif Uygulamalar ve Araştırma Merkezi” kordon kanı bankacılığı, doku bankacılığı, kök hücre üretimi ve bankacılığı ile klinik uygulamaları alanlarında hizmet verecek.

İnsan sağlığını tehdit eden pek çok hastalıkta tedaviye destek imkanı sağlayan Rejeneratif Tıp tedavileri, Yakın Doğu Oluşum Hastaneleri tarafından KKTC’de de uygulanabiliyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu, Stembio Kurucusu ve Genel Medikal Direktörü Prof. Dr. Utku Ateş ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi hekimlerinin birlikte gerçekleştirdiği ilk uygulamalarda 6 hastanın tedavileri başarı ile gerçekleştirildi.

Kök hücre tedavisi pek çok hastalığa umut oluyor

Rejeneratif tıbbın ilave tedavi şansı sağlayabileceği hastalıklar oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Kadın hastalıkları ve doğum alanında; yumurta rezervi yetersizliği, endometriumun (dölyatağı) gelişmediği durumlarda ve genital estetik ihtiyacında uygulanabiliyor. Ortopedide ise kıkırdak doku problemleri, kas ve tendon benzeri yumuşak doku yaralanmaları ile erken evre dejeneratif eklem hastalıkları da kök hücre tedavisinin en sık kullanıldığı sorunlar.

Tedavi ayrıca ürolojide, cinsel yetersizlik (ereksiyon) problemi, peyronie (peniste sertlik) hastalığı ve idrar kaçırma şikayetlerinde; plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında yanık izlerinin tedavisinde, meme rekonstrüksiyonunda (memenin yeniden yapılandırılması), diyabetik ayak yaralarının, kapanmayan yaraların, beslenmesi bozulmuş doku ve organlardaki iyileşmeyen yaraların tedavisinde de kullanılıyor. Dermatoloji alanında ise yaşlanma karşıtı tedaviler, yüz ve vücut dolgu tedavileri ve yara izlerinin tedavisinde güçlü bir alternatif oluşturuluyor.

“Etkili ve güvenilir yardımcı tedavi yöntemleri sunuyoruz”

“Konvansiyonel tıbbın yetersiz kaldığı hastalıkların tedavisinde hastalarımız için etkili ve güvenilir yardımcı tedavi alternatifleri sunmak istiyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Dünyada hücresel ve moleküler düzeyde gelişen sağlık teknolojilerini ülkemize getirmek ve bu alanda yenilikçi teknolojilere öncülük etmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “Birçok alanda klinik kullanım sağlamayı hedefliyoruz”

Kıbrıs’ta tıbbın geleceğine yatırım yaptıklarını ifade eden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise sağlık alanındaki en güncel hücresel uygulamaları gerçekleştirerek hastalara umut ışığı olacaklarını belirtti.