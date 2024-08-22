KKTC'de meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık’ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu.

MSB, KKTC’de meydana gelen bir trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık’ın şehit olduğunu ve 11 Mehmetçiğin yaralandığını duyurdu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”