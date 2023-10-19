KKTC'den anlamlı sergi ve çalıştay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ressamlar, Ankara’da düzenlenen "Dünden Bugüne: KKTC’nin Ressamları, Altındağ Çalıştayı ve Sergisi"’nde bir araya geliyor. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir ise, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC’li sporcular anısına kurulan derneğe ve depremzedelere bağışlanacak.

KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen fidan dikim etkinliği ve KKTC’den ressamların katılımı ile "Dünden Bugüne: KKTC’nin Ressamları, Altındağ Çalıştayı ve Sergisi" tanıtıldı. Ressamların katılımıyla 18-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen çalıştay ve sergi ile KKTC’nin, sanatçıların ve ülke kültürünün tanıtılması hedefleniyor. Etkinlikte yapılacak eserlerin müzayedede satışından elde edilecek gelir ise, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden KKTC’li sporcular anısına kurulan derneğe ve depremzedelere bağışlanacak.

Çalıştay öncesi sanatçıların tanıtıldığı basın toplantısında konuşan KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, “Gerekli malzemelerle donatılan atölye çalışmaları yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip 25 Ekim günü saat 12.30’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla çalıştay sergisinin açılışı yapılacak. Ülkemiz, sanatçılarımız ve kültürümüzün ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nde tanıtılmasını hedefleyen ve iki halk arasında halihazırda var olan kardeşlik ve kültür bağlarını daha da derinleştirmeyi planlıyoruz. Yapılacak olan eserler bir müzayedede satılacak ve elde edilen tüm gelirler Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden sporcularımız anısına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne ve depremzedelerin yararına Türkiye’de resmi bir kuruma bağışlanacak. Ayrıca sergi açılışının akabinde aynı gün saat 15.30’de Altındağ Belediyesi KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 49 vatandaşımız için fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Bu konuda yardımlarından dolayı Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla çalıştay sergisinin açılışı 25 Ekim günü saat 12.30’da Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Açılış sonrası saat 15.30’da depremde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşı anısına Altındağ Belediyesi KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’nda 49 adet fidan dikimi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.