KKTC'den ATO üyelerine anlaşmalı üretim önerisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) heyetinin Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaretinde su ve enerji ihtiyacının giderilmesi için iki ülke arasında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Fatma Arşehit Soykan ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Amcaoğlu, Türkiye’deki temasları hakkında bilgi verdi. KKTC’nin su ve enerji ihtiyacını giderme konusunda Türkiye’nin desteğini anlatan Amcaoğlu, Türkiye’den su taşınmasının ardından iki ülke arasında döşenecek kablolar ile oluşturulacak enterkonnekte sistemle 400 megavatlık enerji nakli gerçekleştirileceğini bildirdi. Gazimağusa’da kurulma çalışmaları süren Güvercinlik Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Bakan Amcaoğlu, “Gerek Türkiye’deki, gerekse KKTC’deki iş insanlarının yatırım yapabileceği Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi üretimde hedeflediğimiz noktalara ulaşmak için önemli bir adım olacak. Sulama projelerinin ardından ihtiyacımız olan elektriği Türkiye’den alacağımız enterkonnekte sistemin tamamlanması çok önemli. Üretim yapmak istiyoruz. Alt yapı oluşturuyoruz ama enerjiye ihtiyacımız var. Enerjinin sürekli olması, ekonomik olması, sürdürülebilir olması lazım. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünü yaptığı projeyle önemli bir dönemin arifesindeyiz. KKTC’ye su geldi, enerji geldi, havalimanı açıldı ki Güney Kıbrıs’ta da, Kuzey Kıbrıs’ta da böyle büyük ve nitelikli bir havalimanı bulunmuyor. Artık başaramama şansımız yok” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin enerji ihtiyacından da bahseden Amcaoğlu, bunu karşılamak için en mantıklı seçeneğin Kuzey Kıbrıs olacağını anlattı. Amcaoğlu, iki ülkenin eninde sonunda ekonomik akılla buluşacağını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da KKTC ile ATO üyeleri arasında anlaşmalı üretim önerisinde bulundu. Aşıkoğlu, “Türkiye birçok alanda ithalat yapıyor. ATO üyeleri ile Kuzey Kıbrıs arasında organik bağ kurulabilir, üyeleriniz ithal ettiği birçok ürünü ülkemizden alabilir. Örneğin Türkiye dört farklı enginar tipi ithal ediyor. Bunların bir bölümünü bizden karşılayabilirsiniz” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu ise anlaşmalı üretim ile iki ülkenin ticari ekosistemi arasında organik bir bağ oluşacağını kaydetti.

ATO Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, anlaşmalı üretim modeline olumlu baktıklarını, konuyu geliştirmek üzere çalışma yapılabileceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye açısından büyük anlam taşıdığını belirten Baran, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticaretimizi geliştirmek için her türlü iş birliğine hazırız” dedi.