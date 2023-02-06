KKTC'den deprem bölgesine ilk yardım ekibi yolda

Türkiye’de meydana gelen depremlerde arama-kurtarma ve tıbbi yardım çalışmalarına destek vermek üzere Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nden doktor ve acil tıp uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’deki deprem bölgelerine destek vermek üzere yola çıkan ekip, Adana’ya ulaştıktan sonra Türkiye’de ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilecek.

YDU, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında, depremzedeler için kan bağışı ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası da başlattı. Kan bağışları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde kabul edilirken kışlık kıyafet ve battaniye yardımları ise YDU Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanarak ivedikle afet bölgesine iletilecek.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Doktor ve acil tıp uzmanlarımızdan oluşan sağlık ekibimiz depremzedelerimize yardım için bölgede canla başla çalışacak.”

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nden 10 kişilik tıbbi yardım ekibinin deprem bölgesinde yardıma koşmak üzere yola çıktığını söyleyen YDU Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Ana vatan Türkiye’mizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Düzenlediğimiz kan bağışı ve kışlık kıyafet kampanyası ile birlikte doktor ve acil tıp uzmanlarımızdan oluşan sağlık ekibimiz de depremzedelerimize yardım için bölgede canla başla çalışacak” ifadesini kullandı.