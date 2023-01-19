KKTC Meclis Başkanı Töre: 'Türk Birliği mutlaka kurulacak'

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Türk devlet ve toplulukları bir araya gelmesin diye nifak tohumları ektiler. Türk birliğinden yanağı olacağız. Türk Birliği mutlaka kurulacak” dedi.

Tekirdağ’a gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ‘Milli davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan’ konulu konferansa katıldı. Sadece seçildiği bölgenin milletvekili olmadığını Türkiye milletvekili olduğunu ifade eden Töre yaptığı açıklamada, “Türk devlet ve toplulukları bir araya gelmesin diye nifak tohumları ektiler. Ama Allah’a şükür tefrikayı da yendik. Bugün Türk devletleri Teşkilatı kuruldu. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı sayesinde onun öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de oraya gözlemci üye oldu. İnşallah bunun arkası gelecek. Bu tefrikayı yendikten sonra mutlaka daha büyük bir birliğe doğru gideceğiz. Ne dedi Şair Mehmet Akif Ersoy, ‘Tefrika girmezse bir millete düşman giremez. Toplu vurursa yürekler onu hiç kimse sindiremez, düşman sindiremez’ Onun için daima Türk birliğinden yanağı olacağız. Türk Birliği mutlaka kurulacak” dedi.