KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kıbrıs gazileri ve çeşitli dernek üyeleri katıldı. Törende Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma gerçekleştiren KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, ‘’Geleceğimizle ilgili tarihi adımların atıldığı bu günlerde Cumhuriyetimizin yeni yaşını ilke ve devrimleriyle Kıbrıs Türk halkının her daim yol göstericisi olmuş Mustafa Kemal Atatürk’e itham edilmiş bu anıtın önünde, sizlerle birlikte kutluyor olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Halkının bugün bu noktaya gelmesine önderlik eden başta toplum liderimiz Merhum Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimiz ve Anavatan Türkiyemiz’e şükranlarımızı sunuyorum. Tanınma bir süreçtir ve er ya da geç gerçekleşecektir’’ ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemine değindi. Yıldız, ‘’Bugün İstiklal Caddesi’nin kana bulanmak istendiği bir günün ertesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Terörle bize diz çöktüreceklerini zannedenlere en güzel cevabımızı İstiklal Caddesi’ni ay yıldızlı bayrağımızla süslemek suretiyle veriyoruz. İnşallah tam bir dayanışmayla bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletçe başımız sağ olsun’’ dedi.

‘’Kıbrıs Türk’ün haklı davasıdır, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasıdır’’

Yıldız, "Bugün anlamlı bir gün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü. Öncelikle Kıbrıs davasında, ‘Kıbrıs önemlidir, Türkiye’nin ikbal yoludur.’ diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerini atan Doktor Fazıl Küçük’ü ve Kıbrıs’ın haklı davasında ömrünü adayan Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Kıbrıs davasına gönül veren ve Kuzey Kıbrıs’ın bir devlet olması mücadelesinde canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Kıbrıs Türk’ün haklı davasıdır, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasıdır. Bizler Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını tüm dünyaya her fırsatta haykıracağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde Semerkant’ta Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC’nin gözlemci ülke olarak tanınması ve kabul edilmesi, KKTC’nin uluslararası kamuoyu tarafından tanınması sürecinde atılmış önemli bir adımdır. KKTC Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Türkiye Yüzyılını inşa edecektir, biz buna inanıyoruz. Kıbrıs vatandır, Kıbrıs’ta gözyaşı, kan ve mücadele vardır. Bayramımız kutlu olsun’’ şeklinde konuştu.

Törenin ardından anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.