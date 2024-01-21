KKTC'ye kurulacak gemi trafik hizmetleri sistemi için imzalar salı günü atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi’nde 23 Ocak Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı’nın katılımlarıyla imzaların atılacağını duyurdu.

Proje ile Doğu Akdeniz’de etkinliğimizin arttırılması, bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması hedefleniyor. ‘Mavi Vatan’ımızda çıkarlarımızın korunması ve KKTC çevre denizleri ile KKTC ve Türkiye arasındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla KKTC’de kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projesi hayat geçiriliyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de etkinliği artırılacak ve bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması sağlanacak. Vatanımızda çıkarlarımızın korunması, KKTC çevre denizleri, KKTC ve ülkemiz arasındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC’ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC’nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı ‘Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ (GTHS) işinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yatırım Programına dahil edildi. Çalışmalar Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

‘Trafik Gözetleme İstasyonları’ bilgileri ‘Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne aktaracak

GTH Sisteminin ana bileşeni olan Trafik Gözetleme İstasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (GTHM) gönderilecek.

Proje 2 yıl içerisinde tamamlanacak

KKTC 1 adet GTH Merkezi ile 3 adet Trafik Gözetleme İstasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi için HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanacak. Projenin ise 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 07. Nisan 2021 tarihli ve 3796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol’ kapsamında KKTC’de kurulacak olan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi Merkezi’nin kurulması ile ilgili ihale sürecinde sona gelindi.