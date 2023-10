Klasik otomobiller, kız çocukları için yola çıktı

TAKİP ET

Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 11. Klasik Otomobil Turu’na katılanlar, bu yıl kız çocuklarının eğitimi yararına yola çıktı. Turdan elde edilen gelir, ÇEK Kız Öğrenci Yurdu’na bağışlanacak.

“11. Klasik Otomobil Turu” bu yıl, kız çocuklarının eğitimi yararına gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Bursa Klasik Otomobil Derneği’nin de katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonun gelirleri, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Kız Öğrenci Yurdu’na bağışlanacak. Bu anlamlı tura katılan farklı modellerdeki otomobiller, başlangıç için PodyumPark’ta toplandı. Klasik otomobil turunun başlangıcına, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar da katıldı.

Tur öncesi konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kız çocuklarının eğitimi için gerçekleştirilen tura katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Turgay Erdem, “Turun, Cumhuriyet’in 100. yılında Kır Çiçekleri için gerçekleştirilmesi çok anlamlı. 100. yılında Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak çok güzel. Cumhuriyet bizim değerimiz, bu değeri hep birlikte yaşatacağız” diye konuştu.

Kız çocuklarına dokunmak için her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen 2440. Bölge Guvernörü Ayda Özeren de, “Cumhuriyet’in 100. yılına tanıklık etmek müthiş bir duygu. Bu yüzden her anını doya doya kutlamaya, her kutlamayı bir şölene çevirmeye çalışıyoruz. Neredeyse Cumhuriyetimizin yaşına yakın arabalar, bugün Bursa caddelerinde turlayacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in başlangıç bayrağını sallamasıyla birlikte 11. Klasik Otomobil Turu, Podyum Davet önünden başladı. Tura katılan klasikler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, İzmir Yolu, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’ndan geçerek, Mudanya Mütareke Meydanı’na yol aldı. Mütareke Meydanı’nda bir süre sergilenen klasik otomobiller, ardından dönüş için yola koyuldu. Görenlere nostaljik anlar yaşatan Klasik Otomobil Turu, Nilüfer’in Balat Mahallesi’ndeki Artı 2000 önünde sona erdi. 11. Klasik Otomobil Turu’na katılan otomobil sahiplerine ve tura katkı verenlere, günün anısına teşekkür plaketi verildi.