Klasik otomobillerden Zafer Bayramı'na özel konvoy

Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, klasik otomobillerin oluşturduğu Zafer ve Demokrasi Konvoyu ile coşkuyla kutlandı. Klasik araçların oluşturduğu konvoy havadan görüntülendi.

Kartal’da Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik otomobiller, zafer ve demokrasi konvoyunda bir araya geldi. Kartal sahilden başlayarak Bostancı sahilde son bulan konvoya vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği, 101’inci yılı olan 30 Ağustos Zafer ve Demokrasi konvoyu etkinliğinde, 101 otomobil davet edildi. 1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş klasik otomobiller, Zafer ve Demokrasi konvoyu oluşturdu. Bando takımı şöleninin ve İstiklal Marşı’nın ardından klasik otomobiller konvoy oluşturarak hareket etti. Klasik otomobiller havadan görüntülendi.

“Tarihi değeri olan bize miras bırakılan tekerlekli mücevherlerle müthiş bir konu yaşayacağız”

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay, "Zaferimizin 101. yıldönümünde 101 klasik otomobille zafer konvoyumuzu oluşturacağız. Biz İstanbul klasik otomobilciler Derneği olarak her ulusal bayramda bu gelenekselleşmiş konvoyumuzu mutlaka yaparız. Türk bayraklarıyla süslenmiş bir döneme damgasını vurmuş bu tarihi değer taşıyan araçlarımızla güzel bir zafer konvoyu yapacağız. Sahil boyuna komple geçeceğiz sonra Bağdat caddesinde halka temas edeceğiz. Turumuzu Kızıltoprak’da sonlandıracağız. Büyük bir coşkuyla hem Cumhuriyetimizin 100. yılında hem zaferimizin 101. yıldönümünde dediğim gibi tarihi değeri olan bize miras bırakılan tekerlekli mücevherlerle müthiş bir konu yaşayacağız. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

“Hep beraber çok eğlenip kutlamamızı yapacağız”

Etkinliğe katılan Soner Solmaz, “İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bu şölene her sene katılıyoruz. Çok mutluyuz, bütün klasik severler buradayız. Hep beraber çok eğlenip kutlamamızı yapacağız” diye konuştu.

“30 Ağustos çok önemli, vatanımızın destanı”

Etkinliğe katılan bir başka katılımcı Aynur Giyim, “30 Ağustos çok önemli, vatanımızın destanı. Büyük önder Atatürk’ümüzün ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne armağanı. Bizim bunu özellikle korumamız gerekiyor” dedi.