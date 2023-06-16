Klasik Sanatlar'da sergi heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Klasik Sanatlar Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, ‘Birinci Yıl Sergisi’nde beğeniye sunuldu.

Resimden müziğe, tiyatrodan klasik sanatlara kadar pek çok farklı program düzenleyerek Bursa’nın kültür sanat hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, Ressam Şefik Bursalı Sergi Salonu’nu Klasik Sanatlar Merkezi olarak sanatseverlerin hizmetine sunmuştu. Alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde İslam sanatları ile hat, tezhip, minyatür, katı, çini ve ebru gibi klasik sanatlarda dersler verildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, sergi, seminer ve panel gibi uygulamalar da yapıldı. Yoğun eğitim döneminin ardından Klasik Sanatlar Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca çalıştığı eserler, ‘Birinci Yıl Sergisi törenle açıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Klasik Sanatlar Merkezi’nin pek çok farklı alanda Bursa’nın kültür ve sanat hayatına değer kattığını söyledi. Alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde dersler verildiğini belirten Mersin, “Merkezimizin öğrencileri tarafından düzenlenen sergide bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle eserler, seyre açıldı. Sergi, 28 Temmuz tarihlerine kadar Ressam Şefik Bursalı Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.