Klass Ödülleri, yıldızlar geçidine sahne oldu

Yıl boyunca girişimleri ve başarılarıyla ses getiren isimler ödülle taçlandırıldı. Klass ödülleri gecesinin onur konuğu olan Enrico Macias ‘Uluslararası Başarı ve Onur Ödülü’nü kazandığı gecede 60. sanat yılını taçlandırdığını ifade ederken, gecenin finalinde söylediği ‘Zingarella’ şarkısıyla konukları mest etti.

Klass Magazin’in gerçekleştirdiği ödül gecesinde, 2018 Miss Turkey 1.’si ünlü model Şevval Şahin, gecede ‘Yılın Uluslararası Top Model’ ödülünün kazananı oldu.

47 farklı kategoride ödül verilen geceyi Ebru Akel sundu. Albümleriyle satış rekorları kıran ünlü Fransız Şarkıcı Enrico Macias, Klass Ödülleri’nde ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Kahramanmaraş ve 10 ilde gerçekleşen depremin ardından “yaraları birlikte saracağız” diyerek depremzedeler için faaliyetler yürüten Enrico Macias, gecede ‘Uluslararası Başarı ve Onur Ödülü’nü almaya hak kazandı. Macias, Türkiye ile özel bir bağının olduğunu ve gecede ödül almaktan dolayı onore olduğunu dile getirerek “Bu yıl 60. sanat yılımı kutluyorum” dedi.

Ekranların sevilen ismi Çağla Şıkel ‘Yılın En İyi Program Sunucusu’ ödülünü kazandı. Ödüle layık görülen bir diğer isim ise Defne Samyeli idi. Defne Samyeli ‘Yılın En İyi Sahne Performansı’ ödülünü kazandı. Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazanan Murat Aygen sahneye kızı Nil Aygen ile çıktı. Oyuncu Evrim Alasya, ‘Yılın Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.