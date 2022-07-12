Klima alacaklara ipuçları

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte klimalara talep arttı. MediaMarkt, tüketici için ideal klima seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte klimalara rağbet arttı. Tüketiciler ideal klima seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları araştırmaya başladı. Uzmanlar ise klima satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktanın oda büyüklüğü ve odanın baktığı cephenin olduğunu belirtti. Birçok klima çeşidini tüketiciye sunan MediaMarkt, ideal klima seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

En çok duvar tipi tercih ediliyor

Klima satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın odanın büyüklüğü olduğu belirtildi. Ayrıca odanın güney ya da kuzey cephesine bakıp bakmadığı da alınacak klimanın gücünü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Klimalar genel olarak duvar tipi, salon tipi ve mobil klima olarak üçe ayrılıyor. Kullanılacak alanın uygunluğuna ve ihtiyaca göre seçim yapmak kritik önem taşıyor. Örneğin duvar tipi klimalar gerek soğutma gerek ısıtma açısından en yaygın kullanılan klima tipi olurken ancak kimi yerlerde dış ünite kullanılamadığı için mobil klima tercih ediliyor. Salon tipi klimalar ise yüksek kapasitesi ve elektrik bağlantıları nedeniyle çoğunlukla iş yerleri, fabrikalar, hastaneler ve ibadethaneler gibi yerlerde kullanılıyor. Mobil klimalar ise dış ünite bulundurmaması ve portatif olarak da kullanılabilmesi nedeniyle ihtiyaçla doğru orantılı olarak ön plana çıkabiliyor.

Enerji tasarrufuna dikkat

Klimanın sahip olduğu enerji tasarrufu sınıfı ve modlar da diğer dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Enerji sınıfına göre daha az ya da fazla enerji tüketen klimalar arasından ihtiyaca uygununu seçmek kritik önem taşıyor. Klimalar en tasarruflulara göre 4 enerji sınıfına ayrılıyor. Enerji sınıfının yanı sıra inverter özelliğine sahip olması ortamın istenen sıcaklık seviyesine geldiğinde düşük enerji seviyesiyle çalışmasını sağlıyor.

Şehir ve metrekarenin önemi

Klimanın kullanılacağı ortamla uyumlu, BTU olarak ifade edilen uygun kapasiteye karar verilmesi gerekiyor. Bir klimanın 1 saatte ortamdan aldığı ya da ortama verdiği enerji miktarını ifade eden BTU hesaplanırken klimanın kullanıldığı şehir, bulunduğu konumun metrekaresi, cephesi ve ortamdaki ısı kaynakları önemli detaylar arasında yer alıyor. Klimanın bulunacağı odaya göre yüksek ya da düşük BTU seçimi enerji tüketimini etkileyen noktaların başında geliyor. Eğer ihtiyacın üzerinde BTU seçildiyse ortam beklenenden fazla soğuyup ısınırken ihtiyacın altında seçilen bir BTU ise ortamın istenen seviyede soğuması ya da ısınmasını zor hale getirebiliyor.

Merak edilen bir başka konu ise garanti süreleri oluyor. MediaMarkt’ta yer alan klimaların 2 ile 5 yıl arasında garantileri bulunurken, markaların servis ağı bulundurması yasal zorunluluk olmakla birlikte yaygın servis ağına sahip markaların tercih edilmesi, sezonda montaj hizmetinin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Satın alımdan sonra kurulum ve montaj da bir diğer önemli konu olarak göze çarpıyor. Markanın mağazalarında satılan klimaların ücretsiz kurulum ve montaj hizmeti bulunuyor ancak bunun için montajın yapılacağı yerde elektrik tesisatının hazır olması, ürün paketinden çıkan kablo ve borunun ölçüsüne uyumlu olması gibi koşullar her firmada bulunuyor.

Klimanın uzmanına temizletilmesi gerekiyor

Klima temizliği ise en çok tartışılan konuların başında yer alırken, belirli aralıklarla bakım yapılması gereken klimalarla ilgili online mecralarda yayınlanan videolar üzerine kişiler temizliği kendileri yapsa da cihazın arızalanması, garanti kapsamından çıkması ya da kullanılan kimyasallar gibi nedenlerle sağlık açısından riske giriliyor. Bu işi yetkili servise yaptırmanın en doğru yöntem olduğu belirtiliyor.