Klima motoru yangın çıkardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balkondaki klima motoru yangına sebep oldu.

Klima motoru yangın çıkardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde balkondaki klima motoru yangına sebep oldu.

Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1563 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda takılı olan klima motorundan yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar daire sahibine haber verdi. Çıkan yangın vatandaşlar tarafından kontrol altına alındı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangın sebebiyle küçük çaplı hasar meydana geldi.