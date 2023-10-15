Klimalı duraklar Kocaelililerin hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasına yerleştirilen klimalı duraklar vatandaştan tam not alıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara yeni modern duraklar yerleştirildi. Buna göre ekipler, Kocaeli genelinde 97 sac durak montajı, 95 adet 3 metrelik durak montajı, 65 adet 4 metrelik durak montajı ve 17 adet dar durak montajı yaparken, 180 adet durağın ise bakım ve onarımlarını yaparak daha estetik bir görünüme kavuşturdu.

Vatandaşların şehir içi ulaşımlarını daha modern ve konforlu hale dönüştürmek için çalışan ekipler, bu çerçevede 7 adet klimalı durağın montajını gerçekleştirdi. Büyükşehir’in yaz-kış kullanılabilecek modern ve klimalı durakları vatandaşlardan tam not aldı.