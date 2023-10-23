Kâmil Koç Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına araçlarını özel tasarımlarla giydirdi

Kâmil Koç, Cumhuriyetin, 100’üncü yılı anısına filosundaki 100 aracı özel tasarımlarla giydirdi.

Türkiye karayolları seyahat sektörünün önde gelen firmalarından Kâmil Koç, Cumhuriyetin, 100’üncü yılı anısına araçlarını özel tasarımlarla giydirdi. Arka kısımda kırmızı zemin üzerine beyaz tonda Cumhuriyet’in 100. yıl logosu, yan kısımlarında ise, Türk bayrağı ile birlikte “Hepimiz Cumhuriyet Yolcusuyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” yazılı özel tasarım giydirmeler, markanın filosundaki 100 araçta hayata geçirildi.

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, Cumhuriyet ile yaşıt bir marka olduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Biz de ülkemizin aydınlık yüzü olan Cumhuriyetimize olan minnet duygumuzu, 100. yıl özel tasarım otobüslerimiz ile ülkemizin dört bir yanına taşımak istedik. Özel tasarım araçlarımızın, Anadolu’nun en ücra köşelerinde 7’den 77’ye tüm insanlarımızdan gördüğü yoğun ilgi bizleri de mutlu etti. Toplumumuzun ortak değeri olan Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında kurulan ve onunla birlikte büyüyen gelişen bir marka olarak, 2’nci yüzyılda da yine Ata’mızın emanetine layık olmaya ve onun yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

“2’nci yüzyılda da Cumhuriyetimizin yolunda yürümeye devam edeceğiz”

Cumhuriyet ile birlikte yol almış, büyümüş bir marka olarak Cumhuriyete sahip çıkmayı kendilerine bir görev olarak kabul ettiklerini vurgulayan Kepek, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 3 yıl sonra, ülkemizin ilk karayolu seyahat firması olarak hizmete başlayan Kâmil Koç, Cumhuriyetle yaşıt bir marka olarak, 97 yıldır Cumhuriyetin yolunda ve onun değerleri doğrultusunda yol alıyor. Bu yıl ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yokluklardan çıkardığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Biz de Cumhuriyet ile doğan ve onunla büyüyerek, bugüne gelen bir marka olarak, bu özel yılın anısına araçlarımızı 100’üncü yıl logosu ve ona duyduğumuz minneti sözlere döktüğümüz mesajlarla giydirdik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ile giydirilmiş araçlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerindeki insanlarımız dahil 7’den 77’ye toplumumuzun tüm kesimlerinden yoğun ilgi gördü, alkış aldı. Bu aslında bizi biz yapan ortak değerimiz olan Cumhuriyet’e insanlarımızın duyduğu sevgi ve bağlılığın çok açık bir göstergesi. Kâmil Koç olarak, bizleri görkemli bir geçmişten aydınlık bir geleceğe taşıyan bu sarsılmaz çınarın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kalkınmamızın ve geleceğe dönük yolculuğumuzun temel lokomotifi olmaya devam edeceğine inanıyorum. Millî mücadele tarihimizin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılında da onun yolunda olmaya ve aydınlık geleceğe yürümeye devam edeceğiz.”