Kâmil Koç, filosuna 10 adet ödüllü MAN Lion's marka otobüs ekledi

Ağır ticari araç marklarından MAN ile Türkiye’nin en çok tercih edilen seyahat markalarından Kâmil Koç, iş birliklerine yenisini daha ekledi. Şirket, bu kapsamda 10 adet ‘Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022-Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’ sahibi MAN Lion’s Coach alımı gerçekleştirdi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 2024 yılında da araç teslimatlarına devam ediyor. Markanın araç ve hizmet kalitesinden duyduğu memnuniyetle yeni yılda filosunu MAN otobüsleri ile güçlendiren son firma ise Kâmil Koç oldu. Seyahat markası, filosunu yenilerken ağır ticari araç sektörünün küresel markası MAN’ı tercih etti. Firma, doğa dostu, son teknoloji araçlarla filosunu güçlendirme hedefi kapsamında, 10 adet MAN Lion’s Coach satın aldı. Yeni araçlar MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde düzenlenen özel bir törenle teslim edildi. Teslimat törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kâmil Koç adına İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz katıldı.

“2024’te de lider markalarımızın yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Can Cansu, “2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılda da yine araçlarımız ülkemizin lider ve köklü firmalarının tercihi olmaya devam ediyor. Uzun bakım aralıkları ve etkileyici yakıt tasarrufunun yanı sıra Lion’s Coach; performans, kalite, konfor, tasarım dahil 40’a yakın niteliği ile firmalarımızın gözdesi konumunda bulunuyor. Seyahat sektöründe üstün nitelikleri ile standartları yeniden belirleyen Lion’s Coach bugün de ülkemizin en köklü seyahat firması Kâmil Koç’un tercihi oldu. Şirket bizim için bir müşteriden öte, çok değerli bir yol arkadaşı. Uzun yıllardır seyahat sektöründe başarılı bir iş birliği örneği veriyoruz. Dolayısıyla böylesine nitelikli bir firmanın, araçlarımıza ve hizmet kalitemizden memnun olması bizler için büyük bir anlam ifade ediyor. Yeni araçlarımızın hem şirkete hem de yolcularına hayırlı olmasını dileriz” şeklinde konuştu.

“Filomuzu doğa dostu son teknoloji araçlarla güçlendiriyoruz”

Mehmet Türkyılmaz, sektörün öncü markası olarak, hizmet kalitelerini Türkiye’nin her yerine taşımaya devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet kalitesi ile Türkiye’nin her yerine doğa dostu, son teknoloji araçlarla, Kâmil Koç konforunda seyahat etme imkânı sunmaya gayret ediyoruz. Bunun için de en yeni teknolojiye sahip son model araçlarla filomuzu güçlendiriyoruz. Yolcularımıza kaliteli ve konforlu hizmeti sunabileceğimiz, doğa dostu son teknoloji araçları tercih ediyoruz. Bugün de yine küresel ölçekte aldığı ödüllerle başarısını kanıtlamış, çevreci özellikleri ile ‘Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022 - Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’ sahibi yeni MAN Lion’s Coach araçları filomuza kattık. MAN, yol arkadaşlığından memnuniyet duyduğumuz ve uzun yıllardır da bu temelde iş birliğimizi sürdürdüğümüz çok köklü bir marka. Kalite, konfor ve müşteri memnuniyeti noktasında üstün nitelikli araçlarının yanı sıra satış sonrası hizmetleri ve geniş servis ağı ile operasyonlarımızda bize önemli bir katkı sağlıyorlar. Özellikle bugün aldığımız Lion’s Coach otobüslerinin, yolcularımıza sunmak istediğimiz eşsiz seyahat deneyimi ve yenilikçi seyahat hedeflerimiz için gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Yeni araçlarımızın hem markalarımıza hem de tüm yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.”