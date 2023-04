Kâmil Koç, filosunu ödüllü otobüslerle güçlendirdi

TAKİP ET

Seyahat ve ticari araç sektörlerinin iki köklü firması MAN ve Kâmil Koç, uzun yıllara dayanan iş birliklerini yeni alımlarla güçlendirdi. Kâmil Koç, 2023 yılı otobüs yatırımlarında seyahat sektöründe en çok adı geçenlerden MAN Lion’s Coach’u tercih ettiği duyurdu.

MAN Ailesi’nin, ‘Coach of the Year 2020 - Yılın Otobüsü’ ve ‘Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022- Sürdürülebilir Otobüs’ ödüllerinin sahibi Lion’s Coach, nitelikleri ile Türkiye’nin önde gelen markalarının tercihi oluyor. Güvenlik, konfor, ileri teknoloji, işletme ekonomisi, yakıt tasarrufu, sürdürülebilirlik gibi birçok ayrıcalığı bir arada sunan ve başarısını prestijli ödüllerle taçlandıran Lion’s Coach ile filosunu güçlendiren son firma ise, Türkiye karayolu yolcu taşımacılığının önde gelen markalarından Kâmil Koç oldu.

Kâmil Koç’un satın aldığı son model Lion’s Coach’lar, düzenlenen özel bir törenle teslim edildi. MAN’ın İkitelli Tesisleri’nde gerçekleşen teslimat törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, FlixBus yetkilileri ile her iki firmadan yöneticiler katıldı.

“Kâmil Koç, MAN Ailesi için çok değerli bir yol arkadaşı”

Teslimat töreninde konuşan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, yeni otobüslerin Kâmil Koç’a hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin seyahat sektöründeki köklü markası Kâmil Koç, bizler için bir seyahat firmasından öte çok değerli ve köklü bir yol arkadaşıdır. Bugün de bu yol arkadaşlığımızı yeni teslimatlarla bir adım daha ileri taşımanın heyecanını yaşıyoruz.

MAN olarak, otobüslerimiz bugün ülkemizin en yoğun hatlarında başarıyla hizmet veriyorlar. Özellikle ödüllü Lions Coach; ileri teknolojisi, yüksek performansı, etkileyici yakıt tasarrufu ve her yıl daha da ileriye taşınan üstün MAN Güvenlik Konseptinin yanı sıra çevreci ve daha verimli Euro 6d motoru, Tip-Matic Coach otomatik şanzımanı, olağanüstü konforu ile hem işletmecilerin hem kaptanların hem de yolcuların büyük beğenisini kazanmış durumda. 2020 yılında sektörün prestijli ödülü ‘Coach of the Year - Yılın Otobüsü’, 2022 yılında ise, Sustainable Bus Award (Sby Award) 2022 - Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’nü alarak, bu haklı başarısını uluslararası arenada da tescil etti. Sahip olduğu tüm bu üstün niteliklerin yanında, yine özel VIP koltuklar, geniş koltuk mesafeleri, tavan - taban yüksekliği, geniş bagaj alanları, destek sistemleri, yayaları algılayabilen aktif uyarılı dönüş asistanı, hız sınırı göstergesi ve otomatik trafik işareti tanıma sistemi gibi 40’tan fazla özelliği bir arada sunuyor.

Araçlarımızın tüm bu özelliklerinin yanında bizi müşterimiz için tercih sebebi yapan bir diğer özelliğimiz ise, satış ve satış sonrası hizmetlerimizdir. MAN olarak, tüm müşterilerimizi ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak görüyoruz. Sadece satış anında değil, sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam ediyor ve Satış Sonrası Hizmetlerimizle 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran tüm bu ayrıcalıklar da, MAN’ı ülkemizdeki lider firmaların tercihi yapıyor. Kâmil Koç da gerek köklü geçmişi, gerekse de geniş seyahat ağı ile bu firmalarımızın başında geliyor. Son teslimatlarla daha da güçlü hale gelen bu iş birliğimizin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesini diliyorum.”

“Amacımız, hizmet zincirimizin her halkasında müşterimize en iyiyi sunmak”

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz da törendeki konuşmasında şunları kaydetti:

“MAN, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız gerek araç gerekse de hizmet kalitesinden memnun olduğumuz bir marka. Bugün de bu başarılı iş birliğimizi, yeni alımlarla daha güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Filomuza kattığımız yeni Lion’s Coach otobüslerinin, yolcularımıza sunmak istediğimiz eşsiz seyahat deneyimi ve yenilikçi seyahat hedeflerimiz için gücümüze güç katacağına inanıyorum.

Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması olarak, 97 yıldır sektörde hizmet kalitemizden ödün vermeyen istikrarlı başarımız ile hafızalarda yer edinmiş bir markayız. Bu yolculukta ilk olma misyonumuzun bize yüklediği sorumluluk ile aynı zamanda ülkemizde seyahat sektörünün gelişip, kurumsallaşmasında ve hizmet standartlarının her yıl daha da ileri taşımasına da öncülük ettik. Bugün geldiğimiz nokta ise, Avrupa’nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağımız FlixBus ile birlikte Türkiye’nin 71 il ve 306 ilçesinde insanlarımızı Kâmil Koç’un hizmet kalitesi ile buluşturuyoruz. Yurt içinde yeni iş birlikleri ile bu hizmet kalitesinin daha fazla insanımıza ulaşması adına da çalışmalarımız sürüyor. Güçlü araç filomuz ile Türkiye’nin farklı noktalarına günde yaklaşık 1000 sefer düzenliyoruz. Yurtdışında ise Sofya ve Bükreş seferlerimiz devam ediyor. Yine Bulgaristan’ın Rusçuk şehrine yönelik de karşılık seferleri kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki süreçte seferlerimizi Avrupa’nın diğer ülke ve şehirlerine de genişletmeyi arzu ediyoruz.

Kâmil Koç olarak, bizler için hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti her zaman temel önceliktir. Bu temel anlayış doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine konforlu ve güvenli otobüslerimiz, hayatı kolaylaştıran dijital uygulamalarımız, deneyimli kaptanlarımız ve profesyonel ekip arkadaşlarımız ile yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”