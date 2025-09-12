Kâmil Koç, kabin hizmetleri kadrosuna 15 yeni hostes daha ekleyecek

Türkiye’nin önde gelen seyahat firmalarından Kâmil Koç, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı taşımak adına hostes kadrosunu güçlendirmek için önemli bir adım atıyor.

Global ortağı Flix’in desteğiyle teknolojik alt yapısı ve sektöre değer katan yatırımları ile dikkat çeken Kâmil Koç, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı taşımak adına hostes kadrosunu güçlendirerek önemli bir adım atıyor. 1.000’i aşkın kabin hizmetleri çalışanı ile ülke istihdamına güçlü bir destek sağlayan Kâmil Koç, 2026 yılı boyunca sürecek projenin ilk adımında kabin hizmetleri kadrosuna 15 yeni hostes daha ekleyecek.

Şirket, özellikle gençlere ve kadınlara daha fazla iş imkânı sunarak, toplumsal sorumluluk politikalarını sürdürüyor. Yüksek müşteri memnuniyeti skorlarını, kadın istihdamını artırarak daha da güçlendirmeyi hedefleyen şirket, önümüzdeki dönemde de yeni alımlara devam etmeyi planlıyor.

Kâmil Koç, host ve hostes alımlarını Türkiye genelinde belediyelerin istihdam ofisleriyle iş birliği içinde yürütüyor. Adaylar, mülakat ve eleme süreçlerinin ardından kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Staj niteliğindeki ilk iki seferin ardından tek başına sefere çıkan personel, göreve başlamadan önce kılık-kıyafet ve hijyen paketleriyle destekleniyor. Uzun yolculuklarda ise personele anlaşmalı otellerde konaklama imkanı sağlanıyor.

Ayrıca markanın yüzünü temsil eden host ve hostesler, işe başladıktan sonra da düzenli eğitimlerle sürekli destekleniyor. Yeni otobüs teknolojilerinin yanı sıra güvenlik, hijyen ve yolcu iletişimi gibi alanlarda verilen bu eğitimler sayesinde marka, hem hizmet kalitesini sürekli artırıyor hem de çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor.

"Yeni istihdam, sürdürülebilir büyüme stratejimizin bir parçası"

Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, yeni iş fırsatlarıyla ülke istihdamına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Kâmil Koç olarak, Türkiye’nin en büyük ailelerinden biriyiz. Yönetimden sahaya, acentelerden iş ortaklarımıza, kaptanlarımızdan host ve hosteslerimize kadar bu büyük ailenin her bireyi, köklü markamızı daha ileriye taşımak için özveriyle çalışıyor. 1926’da başlayan yolculuğumuzda kalite, güven ve müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu. Faaliyetlerimizi bu vizyonla sürdürürken, aynı zamanda liderliğin beraberinde getirdiği toplumsal sorumluluğumuzu da her zaman ön planda tuttuk. Özellikle kadın istihdamını artırmayı ve gençlerimize iş imkanı sağlamayı, sürdürülebilir büyüme stratejimizin temel taşlarından biri olarak görüyoruz. Cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemi sadece sözle değil, attığımız somut adımlarla da gösteriyoruz. Bugün bu anlayışın bir yansıması olarak, ilk adımını 15 yeni hostesle attığımız projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. 100. yıla giden bu yolculukta güçlü adımlar atmaya, gençlerin ve kadınların istihdamına katkı sağlamaya ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz."