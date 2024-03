Kâmil Koç, otobüs filosuna Mercedes-Benz marka 33 adet araç ekledi

TAKİP ET

Karayolu yolcu taşımacılığı alanında yaklaşık bir asırdır faaliyet gösteren Kâmil Koç, teslim aldığı yeni Mercedes-Benz marka Tourismo otobüslerle, yolcularına konforlu seyahat deneyimi sunmaya devam ettiğini duyurdu.

1926 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., Mercedes-Benz Türk Koluman Bayisi aracılığıyla 33 adet Tourismo 16 2+1 araç yatırımı yaparak araç filosunu güçlendirdi. Ankara Koluman Gölbaşı Park Alanı’nda düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Taylan Özyiğit, Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Kepek, Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Filo Yönetim ve Raporlama Grup Müdürü Tayfun Akgün, Kâmil Koç A.Ş. Kıdemli Filo Bakım Yöneticisi Fehmi Topçu, Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş Kıdemli Filo Uzmanı Fatih Evren, Koluman Ticari Araç Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Türkay Saltık, Koluman Otobüs Grup Satış Müdürü Fevzi Kaplan, Koluman Ankara Otobüs Satış Müdürü Hakan Öztekin, Koluman İstanbul Otobüs Satış Müdürü Şafak Şimşek ve Koluman İstanbul Otobüs Satış Danışmanı Uğur İşgören katıldı.

Kuruldukları günden bu yana şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörüne değer katma hedefiyle çalıştıklarını belirten Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Kepek, törende şöyle konuştu: “98 yıllık yolculuğumuzda, sektörün gelişimine katkı sunmanın yanı sıra standartların yükseltilmesine de öncülük yapıyoruz. Yol arkadaşlarımıza daima en iyi hizmeti, en iyi araçlarla sunmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden yolcu memnuniyetini ön planda tutarak, konforlu ve kaliteli seyahat deneyimine sürekli yatırım yapıyoruz. Bir taraftan hizmet kalitemizi geliştirirken, diğer yandan en yeni teknolojiye sahip araçlarla filomuzu büyütüyoruz. Yeni araç yatırımlarımızda ise, yolcularımıza kaliteli ve konforlu seyahat deneyimini bir arada sunabileceğimiz, doğa dostu ve son teknolojiye sahip araçları tercih ediyoruz. Mercedes-Benz bu anlamda başarısını kanıtlamış, küresel bir marka. Dolayısıyla filomuzu Mercedes-Benz marka otobüslerle güçlendirmekten memnunuz. Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizin önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, yeni araçlarımızın markamıza ve tüm yol arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”

Koluman Ticari Araç Pazarlama ve Satış Direktörü Ali Türkay Saltık yaptığı konuşmada, “Kâmil Koç ile uzun yıllara dayalı, güven temelinde şekillenen güçlü bir iş birliğimiz var. Bu süre zarfında, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya odaklandık. Bunun sonucunda da olumlu geribildirimler elde ettik. Bugün teslim ettiğimiz otobüslerle de Kâmil Koç’un vizyonunu ve öncü rolünü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy “Şirket olarak yolcu taşımacılığı sektörünün gelişimine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda, her zaman ileriye yönelik adımlar atarak, otobüslerimizi geliştiriyor, konforlu seyahat deneyimleri yaşatacak otobüslerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz Mercedes-Benz yıldızına sahip otobüsleri tercih ederken, sahip oldukları teknik donanımlar kadar, onlara her koşulda verdiğimiz güveni de satın alıyorlar. Yolcuların ve kaptanların memnuniyeti bizim de memnuniyetimiz anlamına geliyor ve bizleri daha iyisini gerçekleştirmek için motive ediyor. Yolcu ve sürücü memnuniyetini her zaman önceliğine alan bir firma olarak, Kâmil Koç ile olan iş birliğimizi iki vizyoner markanın bir araya gelmesi olarak nitelendiriyor; sunulan tüm ürün ve hizmetlerde yüksek memnuniyet oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda; uzun yıllara dayalı iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise şunları söyledi: “Bir işletmenin koyduğu hedeflere ulaşma doğrultusunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için doğru zamanda doğru planlamalar yapabilmesi ve bu planları uygulayabilmesi çok önemli. Kâmil Koç firması ile Koluman bayimiz ve bizler 2024 yılı sezon öncesi yatırımı planlanan araçların satış görüşmelerine 2023 yılında başladık. Sunduğumuz ön ödemeli sistem dahilinde anlaşmalarımızı 2023 yılında yaptık. Şimdi geriye dönüp bakıldığında doğru zamanda doğru planlamalar yapılması durumunda sezon başında araç tedariğinin ne kadar mümkün olabileceğini de bizlere göstermiş oluyor. Başta markamızı tercih ettikleri için Kâmil Koç yönetimine ve Koluman yönetimi ve çalışanları olmak üzere karşılıklı güven ve anlayışa dayalı bu iş birlikteliği için emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.