Kâmil Koç'tan çocuklara 23 Nisan coşkusu

Kâmil Koç Turizm Dudullu Otobüs Terminali’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi. Terminale gelen aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Kâmil Koç Turizm Dudullu Terminali’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenledi. Yolculuk yapmak için aileleri ile terminale gelen çocuklar, palyaço eşliğinde çeşitli karakterler seçerek yüzlerini boyatıp, mutlu anın tadını çıkarttı. Müzik ziyafetinin yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarla hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Konuya ilişkin konuşan Suna Demirci, “Şu an istediği karakteri çizdiriyor. 23 Nisan’ı kutlamış oluyor. Mutluyuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklar için kutlu olsun. Güzel bir etkinlik oldu, biz de Ankara’ya doğru yolculuk yapacağız, kızım da yüz boyamayı çok sever. Teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer vatandaş Merve Mutlu ise, “Ben de kardeşimle geldim. Az önce süper kahraman karakteri yaptılar kendisine. Bugün 23 Nisan olduğu için böyle bir etkinlik yapmaları, özellikle patlamış mısır, pamuk şeker ve müziklerin söylenmesi bence çocuklar için çok tatlı bir olay. Az önce müzik çalarken dans eden bebek vardı mesela. Sürpriz oldu hiç beklemiyorduk, müzik falan çalınca şaşırdım ama çok tatlı bir etkinlik olmuş” diye konuştu.