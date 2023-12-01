Kâmil Koç yurt içi seyahat ağını yeni duraklarla genişletmeye devam ediyor

Seyahat markası Kâmil Koç, Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda seyahat ağını yeni duraklarla genişletmeye devam ediyor. Hizmet kalitesini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle çalışan şirket seyahat ağına kattığı yeni durak Güneydoğu’nun medeniyetler beşiği kenti Mardin oldu.

Türkiye karayolları seyahat sektörünün ilk firmalarından Kâmil Koç, Cumhuriyetin, 100. Yılı’nda seyahat ağını yeni şehirlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kâmil Koç’un hizmet kalitesini ülkenin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle çalışan firmanın, seyahat ağına kattığı yeni durak ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin medeniyetler beşiği şehri Mardin oldu.

Mardin’den karşılıklı seferler 1 Aralık’tan itibaren başlayacak

Binlerce yıllık tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’nin kültür ve tarih turizmindeki en önemli destinasyonlarından biri olan Mardin’den 1 Aralık’tan itibaren Türkiye’nin farklı kentlerine Kâmil Koç markası ile ulaşmak mümkün hale gelecek. Mardin merkezli kalkacak araçlar, Midyat ve Kızıltepe ile birlikte Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden hareketle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Fethiye, Marmaris, Adana, Mersin, Niğde ve Eskişehir illerine karşılıklı seferlerle ulaşacak.

“Mardin zengin kültürü ile dünyanın da bildiği tanıdığı bir şehir”

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, uzakları yakın etmek adına yeni bir adım daha attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Cumhuriyet’in ilk yıllarında başladığımız ve 97 yıldır da kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz bu yolculuğumuza, bugün yeni bir şehir daha eklemenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Türkiye’nin 71 il ve 306 ilçesinde hizmet veren bir markayız. Şimdi buna Mardin’i ve 3 ilçemizi daha dahil ettik. Amacımız; Kâmil Koç’un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesine taşımak ve insanlarımız için en ücra noktalarda bile ulaşılabilir olmak.

Bu yaklaşım doğrultusunda bu kez de hizmet bayrağımızı ülkemizin medeniyetler beşiği şehri Mardin’de taşıdık. Büyük bir potansiyele sahip olan Mardin, sadece ülkemizin değil, dünyanın da bildiği tanıdığı bir şehir. Tarih ve kültürel zenginliğinin yanı sıra binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere yaptığı güzel ev sahipliğiyle bilinen ve tanınan bir şehrimiz. Turizm noktasında da yoğun ilgi gören bu şehrimizden karşılıklı seferler başlatma konusu bizim firma olarak, uzun süredir planladığımız ve üzerinde çalıştığımız bir adımdı. Bugün de bu hizmetimizin ilk adımını atıyoruz.

“Mardin seferler hem ülkemizin hem de şehrimizin turizmine katkı sağlayacak”

Yol arkadaşlarımız 1 Aralık’tan itibaren Mardin’den ülkemizin farklı illerine Kâmil Koç markası ile seyahat edebilme imkanına kavuşacaklar. Buradan başlattığımız seferler ile Kâmil Koç markası olarak, Mardin’de yol arkadaşlarımıza hizmet verecek olmaktan çok heyecanlıyız. Mardin’den kalkacak araçlarımız, aynı zamanda şehrin en önemli ilçeleri olan Midyat ve Kızıltepe’nin yanı sıra yine Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesini de durak olarak kullanacaklar. Yolcularımız bu noktalardan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Niğde ve Eskişehir gibi büyük kentlerimizin yanı sıra, ayrıca Fethiye ve Marmaris gibi turizm bölgelerimize de seyahat edebilecekler ya da bu bölgelerden Mardin ilimize seyahat edebilecekler.

Bu adımın hem ülkemizin turizmine hem de Mardin’in gelişimine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni seferlerimizin hem Mardinli hemşerilerimize ve yol arkadaşlarımıza hem de markamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”