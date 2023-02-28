Knicks, Boston Celtics'i yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı

NBA’de New York Knicks, konuk ettiği Boston Celtics’i 109-94’lük skorla yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA’de normal sezon 4 maç ile devam etti. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde New York Knicks, evinde Boston Celtics’i 109-94’lük skorla mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Knicks’te 23 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle mücadele eden Julius Randle ile 23 sayı, 3 asist ve 2 ribaundla oynayan Immanuel Quickley galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Jalen Brunson 17, Josh Hart da 12 sayı kaydetti. Üç maç sonra yenilen Boston’da ise Malcolm Brogdon’un 22 sayısı ve Marcus Smart’ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Knicks 36. galibiyetini elde ederken, Boston ise 18. yenilgisini aldı.

Miami, Philadelphia’yı mağlup etti

Doğu Konferansı’nda play-off potasına girme mücadelesi veren Miami Heat, deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı 101-99’luk skorla yendi. Miami’de 23 sayı, 11 ribaund ve 9 asistle double-double performansına imza atan Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi. Bu sezon 33. kez kazanan konuk ekipte Gabe Vincent 14 sayı, Bam Adebayo da 13 sayıyla mücadele etti. 21. mağlubiyetini alan Philadelphia’da ise Joel Embiid’in 27, Tyrese Maxey’in 23 ve James Harden’ın da 20 sayısı yeterli olmadı.

NBA’de dün gece oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Charlotte Hornets: 117 - Detroit Pistons: 106

Philadelphia 76ers: 99 - Miami Heat: 101

New York Knicks: 109 - Boston Celtics: 94

New Orleans Pelicans: 93 - Orlando Magic: 101