KO-MEK arıcılığın tüm inceliklerini öğretiyor

Yuvacık KO-MEK Kurs Merkezi’nde verilen arıcılık branşı eğitimleri, kursiyerleri hem teorik hem de uygulamalı olarak arıcılığın tüm incelikleriyle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üretim odaklı eğitimleriyle vatandaşların hem meslek edinmesine hem de ekonomik hayata katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede kursta; arı biyolojisi, kovan yönetimi, bal ve balmumu üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı hastalıklarıyla mücadele, bal hasadı ve ürünlerin pazarlanması gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan kursiyerler, kendi kovanlarını kurabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Yuvacık KO-MEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra üretime başlayabilmeleri için ilk kovanları Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hediye edildi. Yuvacık Kurs Merkezi’nde düzenlenen törene kursiyerlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da katılarak kursiyerlerin mutluluğuna destek oldu.