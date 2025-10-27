KO-MEK, gastronomi sektörüne nitelikli personel yetiştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), yiyecek-içecek sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

KO-MEK bünyesinde açılan "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kursları", kursiyerleri iş dünyasına hazırlıyor. Kocaeli’deki otel, restoran, kafe ve catering firmalarının personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen kurslarda, katılımcılara temel mutfak teknikleri, yiyecek hazırlama, mutfak hijyeni, servis düzeni, barista eğitimi ve kokteyl hazırlama gibi konularda uygulamalı eğitim veriliyor.

Kursiyerler, teorik bilgilerini KO-MEK atölyelerinde mutfak ekipmanları kullanımı, servis protokolleri ve yiyecek sunumu gibi uygulamalı derslerle pekiştiriyor. KO-MEK merkezlerinde, anneler yiyecek ve içecek hizmetleri eğitimi alırken, çocukları da atölye ve etkinliklere katılabiliyor.

Özellikle kadınlara ve gençlere yönelik istihdam ve girişimcilik fırsatları sunan kurslar sayesinde, katılımcılar otel ve restoranlarda iş bulabilmenin yanı sıra kendi işlerini kurma imkanına da sahip oluyor.

KO-MEK Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kursları’nın, bireylere meslek kazandırmanın yanı sıra Kocaeli’nin gastronomi ve hizmet sektörünün kalitesini artırmaya katkı sunduğu belirtildi.

Kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin "www.komek.org" adresi üzerinden online başvuru yapabileceği bildirildi.