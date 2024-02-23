KO-MEK ile ilk kez sahneye çıkacaklar

KO-MEK’in tiyatro kursuna giden 60 yaş üstü kursiyerler, hayatlarında ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğünden hizmet alan 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için tiyatro kursu vermeye başladı. Oldukça eğlenceli ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerine katılan 60 yaş üzeri kursiyerler ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. 4 aylık sıkı bir eğitimin ve hazırlığın sonunda haziran ayında ilk oyunlarını sahneleyecek kursiyerlerin heyecanı şimdiden başladı.

Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde tiyatro eğitimi alan kursiyerlerden Ayşe Ayten Uzuner, "Burada gerçekten çok ciddi olarak çalışıyoruz. Son sahnemiz çok güzel olacak çünkü oyunumuzda birçok mesaj ve gönderim bulunuyor. Daha önce tiyatro eğitimi aldım ama gerçekten KO-MEK’te her şey çok farklıymış diyebiliyoruz" dedi.