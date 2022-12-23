KO-MEK'te 122 bin kursiyere yabancı dil eğitimi verildi

Yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) eğitim alıyor. Ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 122 bin 234 kursiyer eğitim aldı.

KO-MEK, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca, Bulgarca ve Arapça gibi birçok kullanımı yaygın olan dillerde eğitim veriyor. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 122 bin 234 kursiyer eğitim alarak, sertifika almaya hak kazandı. KO-MEK’in Arapça branşında ise şimdiye kadar 18 bin 249 kişiye eğitim verildi. Körfez KO-MEK Arapça Kursuna katılan Melek Çilenk, "Geçen seneden beri Arapça kursuna geliyorum. KO-MEK bu konuda çok güzel destek oluyor. Burada öğrendiklerimle hem Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamak hem de yabancılarla daha iyi iletişim kurmak için öğrenmek istiyorum. Bu sayede bize ücretsiz bir şekilde bu kursları açan, destek olan KO-MEK e çok teşekkür ediyorum" dedi.