KO-MEK'ten 7 farklı dilde kariyer desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kariyer ve akademik hayatı desteklemek amacıyla bünyesinde yabancı dil kursları düzenliyor.

KO-MEK’te Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca ve Rusça dahil olmak üzere 7 farklı dilde kurs açılıyor. Kursiyerlere dil bilgisi, konuşma ve yazma becerileri kazandırılarak iş ve akademik hayata hazırlanmaları hedefleniyor. Yabancı dil kursları kapsamında üniversite öğrencilerine özel destekler sağlanıyor. Öğrenciler, derslerine katkı sağlayacak dil eğitimi alarak akademik başarılarını artırıyor ve uluslararası programlara hazırlanma imkanı buluyor.

Kurslar, dil bilgisi eğitiminin yanı sıra uygulamalı konuşma, dinleme ve yazma atölyeleriyle de destekleniyor. Yabancı dil becerilerini geliştiren kursiyerlerin, uluslararası şirketlerde, çağrı merkezlerinde, turizm ve hizmet sektöründe iş bulma fırsatlarının arttığı belirtildi.

KO-MEK yabancı dil kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, başvurularını www.komek.org adresinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirebilir.