KOAH hastası evinde ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu’da bir süredir haber alınamayan KOAH hastası vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan KOAH hastası Sabiha Soydan’a (76) yakınları bir süredir ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri Soydan’ın kaldığı eve girdi.

Sağlık ekipleri, Sabiha Soydan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soydan’ın esnaf komşusu Nadim Bilgin, “Cama çıkıyordu, ihtiyacı olduğunda biz yardımcı oluyorduk. Cama çıkmaması ve kapısına gittiğimiz de kendisinden de cevap alamayınca kuşkulandık ve yetkili birimlere haber verdik. Zaten birkaç gün önce de benim durumum iyi değil demişti” ifadelerini kullandı.